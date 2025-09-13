Esonero choc prima della Roma: la parola fine è già scritta

Prima della gara contro la Roma di Gasperini potrebbe esserci un esonero choc.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, quest’oggi torna il campionato di Serie A. La prima partita sarà quella tra Cagliari e Parma, ma le grandi sfide arriveranno solo in serata. Alle 18.00, infatti, c’è il Derby d’Italia tra la Juve di Tudor e l’Inter di Chivu.

Mentre alle ore 20.45 il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte sarà ospite della Fiorentina. La Roma, invece, scenderà sul campo dello Stadio Olimpico per giocare contro il Torino di Marco Baroni. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dunque, hanno l’occasione di restare a punteggio pieno dopo tre giornate.

Il Torino proverà a strappare almeno un punto, ma la Roma è sicuramente favorita per ottenere il successo finale. In caso di vittoria, di fatto, il team romanista potrà affrontare con una posizione di forza il primo trittico della stagione: Lazio, Nizza e Verona. Ma prima di queste partite potrebbe esserci un esonero.

Una prossima avversaria della Roma potrebbe esonerare il suo allenatore: i dettagli

Secondo le quote dell’agenzia di scommesse SNAI, infatti, l’esonero di Paolo Zanetti sembra essere ormai imminente. Il cambio di allenatore del Vera è quotato solamente a 2.25. Questa è sicuramente solo una previsione, ma il team veneto ha fornito dei segnali molto preoccupanti nel 4-0 subito dalla Lazio di Sarri prima della sosta.

Proprio per questo motivo, di fatto, la sfida di lunedì prossimo del Bentegodi contro la sorpresa Cremonese sarà decisiva per il futuro di Paolo Zanetti. I veneti sono chiamati a vincere per cercare di non avere già un distacco considerevole dalla zona per evitare la retrocessione in Serie B.

Oltre al tecnico del Verona, sempre secondo le quote di SNAI, bisogna tenere d’occhio la situazione di Patrick Vieira. Il suo esonero da tecnico del Genoa è solamente bancato a 3.50.