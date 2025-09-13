Inter o Roma? È già UFFICIALE: ecco il prossimo club

Per Inter e Roma è arrivato un importantissimo annuncio ufficiale per il calciomercato.

Dopo aver vinto contro Bologna e Parma, la Roma di Gian Piero Gasperini ha l’occasione di restare a punteggio pieno. Domani, esattamente alle ore 12.30, i giallorossi ospiteranno infatti allo Stadio Olimpico una squadra che ha destato più qualche perplessità nelle prime due giornate di campionato, ovvero il Torino.

Tuttavia, viste le continue indiscrezioni, in casa Roma continua a tenere banco il calciomercato. Tra le squadre più accostate a quella giallorossa nelle varie notizie di calciomercato bisogna sicuramente inserire l’Inter. Basta pensare solamente alla trattativa dello scorso agosto per vedere Manu Koné in nerazzurro.

Ma sul francese continuano a circolare molte voci. L’Inter ha ancora tutta l’intenzione di continuarre a spingere per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Manu Koné. Nel frattempo, però, per la Roma e la ‘Beneamata’ bisogna considerare già un annuncio ufficiale di calciomercato.

Annuncio ufficiale per il calciomercato di Roma e Inter

Michael Gerlinger (direttore generale dell’Olympique Lione), invitato nel ‘AFTER’, ha rilasciato queste dichiarazioni su un giocatore seguito sia dall’Inter che dalla Roma, ovvero Malick Fofana: “Ci ha detto che voleva un progetto sportivo molto chiaro. Alla fine della sessione di calciomercato sapevamo che sarebbe rimasto con noi un altro anno”.

Queste parole del dirigente del team francese, di fatto, hanno rimandato ogni discorso alla prossima sessione estiva di calciomercato. Malick Fofana, di fatto, era stato accostato fortemente a Roma e Inter sia per le sue caratteristiche da attaccante esterno che per i suoi numeri con il Lione:

età: 20 anni

scadenza contratto: 30 giugno 2028

statistiche con la maglia del Lione: 64 presenze, 16 gol e 7 assist

Roma e Inter, quindi, sono legate tra loro anche su Malick Fofana. Ma per queste due squadre è ora di pensare solo al calciomercato, soprattutto in casa nerazzurra. Dopo il ko subito in casa contro l’Udinese, infatti, sul futuro di Cristian Chivu stanno già circolando tante voci di un suo possibile esonero.