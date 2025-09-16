Inter e Roma hanno chiuso: 50 milioni a gennaio

Per Inter e Roma, dopo i ko subiti in campionato contro le due squadre di Torino, è arrivato un importante aggiornamento in sede di calciomercato. 

Nell’ultimo turno di campionato, di fatto, bisogna sicuramente inserire l’Inter e la Roma tra le squadre che hanno deluso di più. I nerazzurri, nonostante un’ottima prestazione, hanno infatti perso il derby d’Italia contro la Juventus con il risultato di 4-3. Gli uomini di Gasperini, invece, hanno perso a sorpresa allo Stadio Olimpico contro il Torino.

La Roma ha infatti dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al gol segnato da Giovanni Simeone. Per i giallorossi il ko contro la squadra di Marco Baroni rappresenta sicuramente un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere nelle prime due giornate di campionato. I capitolini sono ora attesi dal derby contro la Lazio, dove non ci sarà Paulo Dybala.

Tuttavia, in attesa della sfida contro i biancocelesti, in casa Roma bisogna segnalare un’importante notizia di calciomercato. Quest’ultimo aggiornamento, tra l’altro, riguarda direttamente anche la stessa Inter di Chivu.

Calciomercato Roma e Inter: novità importanti sul futuro di un giocatore

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco e tra i massimi esperti di calciomercato europeo, i dirigenti della ‘Beneamata’ stanno continuando a seguire molto da vicino Malick Fofana. L’Inter ha infatti l’intenzione di prendere il giocatore del Lione già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Il club francese valuta il cartellino di Malick Fofana ben 50 milioni di euro, mentre il budget di Beppe Marotta non arriverebbe oltre i 25 milioni di euro. Tuttavia, oltre a quello dell’Inter, sull’attaccante esterno del Lione bisogna inserire l’interesse di ben tre squadre della Premier League: Tottenham, Liverpool e Chelsea.

Da sottolineare che Ekrem Konur non riporta la Roma tra questi team, ma Fofana è stato più volte accostato ai giallorossi. Sul futuro del calciatore del Lione, dunque, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.

