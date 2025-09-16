Scambio saltato con la Roma: l’Inter lo manda alla Juventus

Per la Roma di Gasperini, in attesa del derby contro la Lazio, bisogna segnalare uno scambio saltato con l’Inter in sede di calciomercato.

Il rientro dalla sosta delle nazionali, di fatto, ha portato con sé una brutta notizia per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, hanno perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro il Torino. Il gol decisivo della sfida è stato realizzato dall’ex Napoli Giovanni Simeone.

Archiviato questo ko contro il Torino, per la Roma è arrivato il tempo di giocare il derby contro la Lazio. Per i giallorossi, ovviamente, sarebbe fondamentale battere gli uomini di Maurizio Sarri per cercare di riprendersi dal ko subito contro il team piemontese, ma prima bisogna segnalare una notizia importante di calciomercato

Nonostante la chiusura della sessione di mercato, infatti, intorno alla Roma di Gian Piero Gasperini ci sono tante voci. Tra una di queste bisogna sicuramente inserire una che riguarda altre big del nostro campionato di Serie A, ovvero l’Inter di Christian Chivu e la Juventus di Igor Tudor.

Scambio saltato tra Roma e Inter: il giocatore va alla Juventus

Secondo diverse indiscrezioni, Davide Frattesi potrebbe diventare un nome buono per la ‘Vecchia Signora’.Quest’ultima ha infatti rimandato alla prossima estate l’acquisto di un fortissimo centrocampista e l’ex Sassuolo, dunque, potrebbe rappresentare il profilo giusto per un importante investimento.

Il rapporto tra Davide Frattesi e l’Inter, nonostante l’addio di Simone Inzaghi, è ancora contraddistinto da alti e bassi. Basta pensare che il calciatore italiano ancora non ha giocato neanche un minuto di questa stagione. Oltre a Juve, però, ci sono anche altre squadre europee davvero importanti:

Napoli

Rorma

Atletico Madrid

Newcastle

Lo stesso club capitolino è stato infatti più volte accostato a Davide Frattesi, anche nell’ultima sessione estiva di calciomercato. L’Inter l’aveva inserito in un possibile scambio con la Roma per arrivare a Manu Koné. Ma le due società, come tutti sanno, non hanno poi trovato un accordo definitivo.