DIRETTA Roma, dai costi di Dybala ai cambi di Gasperini per il derby: le news del 17 settembre

Dalle questioni di campo ai primi piani per il calciomercato invernale, tutti gli aggiornamenti sulla Roma, ora per ora
In testa soltanto il derby. Si avvicina la partita contro la Lazio, in cui la Roma dovrà provare a riscattare l’inaspettata sconfitta interna col Torino che ha gettato nello sconforto i tifosi dopo un avvio di campionato che era stato invece promettente grazie alle vittorie ottenute su e Bologna Pisa.
L’infortunio di Dybala, l’ennesimo in maglia giallorossa, mette in serio dubbio il suo futuro alla Roma e tra i giornali oggi in edicola c’è chi ha fatto il calcolo di quanto sia costato al club senza scendere in campo. Gasperini sta inoltre pensando alla formazione titolare da impiegare nel derby, con due possibili cambi. E poi è sempre calciomercato, con le notizie che riguardano direttamente o indirettamente i giallorossi. Tutti gli aggiornamenti odierni li trovate qui, ora per ora.
- 9.16 Mourinho torna in panchina, è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Benfica. Ecco tutti i dettagli.
- 09.00 Accostato alla Roma nel corso della sessione estiva, Ordonez ha firmato il rinnovo con il Brugge fino al 2029.
- 8.38 Gasperini sta pensando a qualche accorgimento in vista del derby, non solo a livello tattico ma anche per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo. Secondo il Corriere dello Sport sono possibili le esclusioni di Angelino ed Hermoso, con Tsimikas e Celik pronti a sostituirli.
- 8.12 Come riporta Repubblica, Dybala è costato alla Roma ben 10,4 milioni di ingaggio senza che sia sceso effettivamente in campo a causa di infortuni. Un calcolo significativo che aumenta i dubbi sul suo futuro in giallorosso.