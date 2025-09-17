DIRETTA Roma, dai costi di Dybala ai cambi di Gasperini per il derby: le news del 17 settembre

Dalle questioni di campo ai primi piani per il calciomercato invernale, tutti gli aggiornamenti sulla Roma, ora per ora

In testa soltanto il derby. Si avvicina la partita contro la Lazio, in cui la Roma dovrà provare a riscattare l’inaspettata sconfitta interna col Torino che ha gettato nello sconforto i tifosi dopo un avvio di campionato che era stato invece promettente grazie alle vittorie ottenute su e Bologna Pisa.

L’infortunio di Dybala, l’ennesimo in maglia giallorossa, mette in serio dubbio il suo futuro alla Roma e tra i giornali oggi in edicola c’è chi ha fatto il calcolo di quanto sia costato al club senza scendere in campo. Gasperini sta inoltre pensando alla formazione titolare da impiegare nel derby, con due possibili cambi. E poi è sempre calciomercato, con le notizie che riguardano direttamente o indirettamente i giallorossi. Tutti gli aggiornamenti odierni li trovate qui, ora per ora.