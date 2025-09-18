70 milioni alla Juve: maxi plusvalenza dopo un anno

Per la Juve, dopo il pari con il Borussia Dortmund, bisogna segnalare una possibile plusvalenza in sede di calciomercato.

Dopo il 4-3 inflitto all’Inter sabato scorso, di fatto, all’Allianz Stadium c’è stata un’altra partita davvero incredibile della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti 4-4 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Basta pensare che gli uomini di Igor Tudor hanno evitato il ko proprio nell’ultima azioen del match, visto che Kelly ha riportato il risultato in parità al 96′. Archiviata la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, quindi, la Juventus è ora attesa dalla trasferta del Bentegodi contro il Verona.

La ‘Vecchia Signora’ è ovviamente chiamata a battere gli uomini di Paolo Zanetti per cercare di restare a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Nel frattempo, però, prima bisogna segnalare un’altra ottima notizia per la Juventus, considerando il fatto che sarebbe pronta una plusvalenza davvero importante in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, una big europea vuole un giocatore bianconero: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla redazione del media spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato proprio ad uno dei volti nuovi della Juventus di Igor Tudor. Il giocatore in questione è Lois Openda. Il team bavarese, tra l’altro, sarebbe disposto ad investire la bellezza di 70 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del belga.

Se ci dovesse essere una cessione di Openda, dunque, la Juventus farebbe subito una plusvalenza davvero importante. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti prelevato il calciatore dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40,6 milioni di euro.

Ma nel frattempo, ovviamente, Openda ha tutta l’intenzione di fare bene con la Juventus. Anche perché Igor Tudor punta molto sull’attaccante esterno belga.