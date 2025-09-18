Addio Roma, va alla Juve: arriva in cambio di Koopmeiners

Per la Roma di Gasperini, in attesa del derby contro la Lazio, bisogna segnalare un addio in sede di calciomercato per colpa della Juventus.

Dopo il ko rimediato a sorpresa rimediato allo Stadio Olimpico contro il Torino, la Roma di Gian Piero Gasperini ha subito una grande occasione di rifarsi. I giallorossi, infatti, sono attesi dal derby di domenica prossima contro la Lazio guidata da Marco Baroni, la quale anche lei ha perso nell’ultimo turno di campionato.

I biancocelesti, infatti, sono usciti sconfitti dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di un successo nel derby, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini darebbe un segnale importante nella sua stagione. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento di calciomercato che riguarda un’altra big del nostro campionato.

La squadra in questione è infatti la Juventus di Igor Tudor. La ‘Vecchia Signora’, dunque, è al centro di una notizia di mercato che porta con sé delle novità importanti anche sul futuro di uno dei giocatori più deludenti di questi ultimi tempi, ovvero l’ex atalantino Teun Koopmeiners.

Calciomercato Roma, la Juve rovina i piani di Massara: la ‘colpa’ è di Koopmeiners

Secondo quanto riportato da ‘Juvelive.it’, infatti, alcuni osservatori della Juventus (così come hanno già fatto nelle scorse settimane) ha visionato da vicino Kenneth Taylor nel corso della gara tra l’Ajax e l’Inter, vita poi dalla ‘Beneamata’ con il risultato finale di 0-2. Il calciatore olandese, di fatto, avrebbe le caratteristiche del miglior Koopmeiners. I bianconeri , di fatto, sono alla ricerca di un nuovo centrocampista, ma andiamo a vedere i vari profili accostati al team di Tudor:

Andrey Santos del Chelsea

Manu Koné della Roma

Kenneth Taylor dell’Ajax

La Juventus, dunque, segue attentamente le prestazioni del centrocampista seguito anche da altre due squadre del campionato di Serie A, ovvero il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. Anche i giallorossi, infatti, sono sulle tracce di Kenneth Taylor dell’Ajax.