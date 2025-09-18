Esonero dopo il derby: al posto di Mourinho torna lui

Dopo l’ingaggio di Mourinho da parte del Benfica, di fatto, una squadra ha trovato il sostituto del tecnico portoghese.
Al netto delle notizie riguardanti le gare di Champions League, come sempre, sotto la luce dei riflettori c’è il solito José Mourinho. Quest’ultimo, dopo l’esonero dal Fenerbahce, ha già trovato una squadra. L’ex allenatore della Roma è stato infatti ingaggiato da una delle big del campionato portoghese: il Benfica.
Con quest’ultimo accordo, dunque, lo ‘Special One’ torna in Portogallo dopo la bellezza di ventidue anni, ovvero da quando vinse la Champions League con il suo Porto. Dopo tantissime indiscrezioni sul suo futuro, viste le tante squadre a cui è stato accostato, José Mourinho ha scelto di guidare il Benfica.
Dal suo esonero da guida tecnica del Fenerbahce, di fatto, il nome di José Mourinho è stato avvicinato a diversi club europei che non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione 2025/26. Proprio su uno di questi bisogna segnalare un aggiornamento importante sulla nuova guida tecnica.
Mourinho, un club ha trovato il sostituto del tecnico portoghese: le ultime
Secondo quanto riportato dal media inglese ‘TBR Football’, infatti, Slaven Bilic è pronto a tornare alla guida del West Ham per sostituire Graham Potter. Il futuro di quest’ultimo sembra ormai lontano da quello degli ‘Hammers’, soprattutto se sabato prossimo dovesse arrivare una sconfitta nel derby londinese contro il Crystal Palace.
Dopo un inizio davvero traumatico, visti i tre punti totalizzati nelle prime quattro giornate di campionato, Graham Potter è davvero sulla graticola. La dirigenza del West Ham, dunque, sembra essere intenzionata a far ritornare Slaven Bilic, il quale ha guidato già il team inglese dal 2015 al 2017.
Ricordiamo che nei giorni scorsi, di fatto, José Mourinho era stato accostato fortemente agli ‘Hammers’, così come anche alla stessa Inter. Tuttavia, come ammesso dallo stesso tecnico portoghese, l’interessamento del Benfica ha cambiato tutte le carte in regola.