Domino da 60 milioni, Juve KO: la Roma ha scritto i titoli di coda

In attesa del ritorno del campionato, di fatto, per Roma e Juve ci sono brutte notizie di calciomercato.

Archiviati i tre giorni dedicati alla prima giornata della fase a girone unico della Champions League, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata ovviamente sul campionato. Anche perché la Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da una gara che già potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intera stagione.

I giallorossi, esattamente alle ore 12.30, giocheranno il derby della Capitale della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Visto anche il ko subito in casa contro il Torino, di fatto, vincere la stracittadina è davvero fondamentale per la Roma che, però, è anche al centro di una notizia di calciomercato.

Intorno alla squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, stanno circolando diverse indiscrezioni di mercato. Una di queste, tra l’altro, riguarda un’altra big del nostro campionato. La squadra in questione è un’altra grandissima rivale della Roma, ovvero la Juventus guidata da Igor Tudor.

Calciomercato, Roma e Juventus rimangono spiazzate: ecco perché

Come riportato dal media spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, il Tottenham continua a spingere per Hjulmand dello Sporting CP. Basta pensare che gli ‘Spurs’, pur di acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’ex calciatore del Lecce, sarebbero pronti ad investire la bellezza di 60 milioni di euro.

Se dovesse arrivare Hjulmand, seguito proprio dalla Juventus, il Tottenham sarebbe sicuramente propenso a cedere Bissouma. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato accostato anche alla Roma di Gian Piero Gasperini che, però, non può più prendere il giocatore del team inglese per due motivi principali:

Non ci sono più slot disponibili legati agli extracomunitari

Bissouma non è mai stato un reale davvero concreto per il team capitolino

Questa notizia del forcing del Tottenham per Hjulmand, dunque, non fa felice la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, per l’appunto, si era mossa la scorsa estate per l’ex Lecce che, almeno per il momento, è rimasto tra le fila dello Sporting CP.