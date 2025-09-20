Calciomercato Roma, boom da 60 milioni e Inter annientata

La Roma giocherà domani il derby contro la Lazio, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che annientano l’Inter.

Dopo il ko subito domenica scorsa contro il Torino, dunque, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a disputare una gara che potrebbe dare già una bella sferzata all’intera stagione. I giallorossi, infatti, domani giocheranno il derby contro la Lazio guidata da Maurizio Sarri.

In caso di successo, infatti, la Roma si rialzerebbe subito dopo il passo indietro fatto con il Torino. Mentre se dovesse arrivare una sconfitta, di fatto, scatterebbe la prima ‘crisi’ dell’era Gasperiniana. Tra i giocatori a cui si affiderà l’ex allenatore dell’Atalanta bisogna sicuramente inserire Manu Koné.

Il centrocampista francese ha un ruolo fondamentale nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Basta pensare che la scorsa estate, pur di farlo rimanere, la Roma ha rigettato al mittente l’assalto dell’Inter. Nel frattempo, però, proprio su Manu Koné bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, cartellino da 60 milioni di euro: Inter ferma al palo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, solo il cartellino del francese vale il 10% dell’intera rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Koné, almeno per il momento, varrebbe 40 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto la Roma ha speso per prelevarlo dal Borussia Monchengladbach.

Tuttavia, soprattutto se dovesse giocare da titolare con la sua Francia il prossimo Mondiale, il cartellino di Manu Koné arriverà a costare la bellezza di 60 milioni di euro. Per la Roma, sempre in caso di una cessione del calciatore francese, è dunque pronta una plusvalenza davvero importante.

Ma nel frattempo, ovviamente, Gian Piero Gasperini punta fortemente su Koné. Anche perché la Roma ha degli obiettivi importanti da conseguire: ritorno in Champions League e andare più avanti possibile in Europa League.