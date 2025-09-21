Esonero lampo in Serie A: cacciato prima della Roma

Una prossima avversaria della Roma starebbe per esonerare il proprio allenatore.

Dopo il ko subito domenica scorsa contro il Torino, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha fornito subito un fortissimo segnale di reazione. I giallorossi hanno infatti vinto quest’oggi il derby della Capitale contro la Lazio. Il gol decisivo è stato realizzato nel corso del primo tempo proprio dalù Lorenzo Pellegrini, che ha trascorso l’ultima estate sempre con la valigia pronta per cambiare squadra.

La Lazio ha avuto sicuramente qualche occasione per pareggiare, vedi il tiro di Castellanos ed il palo di Cataldi, ma la Roma ha sicuramente meritato il successo finale. Archiviata la parentesi del Derby contro il team di Maurizio Sarri, i giallorossi sono ora attesi dal primo tour de force stagionale.

La Roma giocherà in pochissimo tempo la bellezza di quattro partite: Nizza, Verona, Lilla e Fiorentina. Nel frattempo, però, proprio una di queste squadre potrebbe esonerare a breve il suo allenatore.

Roma, una prossima avversaria del team di Gasperini potrebbe cambiare allenatore: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il club in questione è la Fiorentina. Il team di Stefano Pioli, dopo il brutto ko subito una settimana fa col Napoli, ha perso anche questa sera all’Artemio Franchi. Il Como di Cesc Fabregas ha infatti vinto con il risultato finale di 1-2. Una volta terminato il match, ovviamente, nell’ambiente gigliano è scatenato un putiferio.

I tifosi viola si sono infatti scatenati sui social, inneggiando all’esonero di Stefano Pioli: “Quando è quotato il suo esonero prima di Natale?”. Un altro sostenitore della Fiorentina, invece, è ancora più netto sull’ex allenatore del Milan: “Pioli è da esonero immediato”.

Le prossime gare, ovvero quella di campionato con il Pisa e quella di Conference League contro il Sigma Olomouc, saranno decisive per il futuro di Stefano Pioli. Dopo queste due partite, tra l’altro, è in programma la sfida contro la Roma di Gasperini.