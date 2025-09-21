Koné ha stregato la Juve: blitz con i soldi di Koopmeiners

Calciomercato Juventus, i bianconeri stregati da Koné pronti ad un nuovo assalto. I soldi di Koopmeiners fanno la differenza

Lo sappiamo, il calciomercato non va mai in vacanza. E ci sono delle squadre che si stanno muovendo fin da ora per gennaio e non solo, anche per il prossimo anno.

Sicuramente lo sta facendo anche Massara dentro la Roma, che ha necessità di trovare degli elementi che vadano a sostituire quelli che sono i sicuri partenti: da Pellegrini – che oggi potrebbe giocare – agli altri due che sono in scadenza di contratto, parliamo di Celik e Dybala. Su loro verranno fatte delle valutazioni importanti nel corso dei prossimi mesi, mentre su Lorenzo le cose le sappiamo tutti. Anche a gennaio, qualora dovesse arrivare un’offerta congrua, potrebbe salutare la compagnia. Ma come si muove la Roma si muovono tutte le altre, ovvio. E, dentro il club giallorosso, ci sono degli elementi che fanno gola. Uno su tutti, Kone.

Dalla Roma alla Juve: occhio a Koné

Accostato all’Inter ad agosto, la Gazzetta dello Sport un poco di giorni fa ha rilanciato la notizia, parlando di un assalto pronto per il centrocampista francese la prossima estate. Un lavoro a fuoco lento quello di Marotta, ma non solo, ci potrebbe anche essere un certo interesse della Juventus per il centrocampista. Comolli – che in estate non ha investito nemmeno un euro sul calciomercato in Italia – è attento a tutti i giocatori francesi. E Kone potrebbe essere un obiettivo, anche per via di quelle che sono le scaramucce tra le due società. Inoltre, se la Juve dovesse cedere Koopmeiners, da un anno impalpabile, allora avrebbe pure i soldi per tentare un assalto.

Dal proprio canto la Roma sa benissimo che sarà difficile dire di no alle offerte che arriveranno – magari anche fuori dalla Serie A – per il proprio centrocampista. Ma nonostante questo Massara non ha nessuna intenzione di fare sconti di sorta. Se la scorsa estate si partiva da una base minima di 40 milioni di euro, le prestazioni di Kone potrebbero far lievitare la valutazione verso l’alto. Nessuno sconto, nonostante, pure, quelli che sono i paletti che il club di Trigoria deve rispettare per il Fair Play Finanziario. Non si cede un giocatore così, e non si cederà mai un giocatore così, a cuor leggero.