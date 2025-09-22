Friedkin lo toglie dal volo per Milano: colpo in Premier

I Friedkin hanno spiazzato le due squadre di Milano in sede di calciomercato, piazzando un colpo in Premier.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo il ko con il Torino, ha ottenuto un successo davvero importante. I giallorossi, infatti, hanno vinto il derby contro la Lazio con il gol realizzato da Lorenzo Pellegrini nel corso della prima frazione di gara.

Con questo successo, in attesa della gara di domani del Napoli di Antonio Conte contro il Pisa, la Roma di Gasperini si è messa ad un solo punto dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. Ora, messo da parte la questione Derby, la squadra giallorossa è attesa all’esordio in Europa League contro il Nizza, ma per i Friedkin bisogna sottolineare una notizia di calciomercato.

I proprietari statunitensi della Roma, infatti, sono al centro di una notizia di mercato che riguarda due big del nostro campionato di Serie A. Le due squadre in questione sono il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu.

Calciomercato, i Friedkin beffano sia l’Inter che il Milan: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato da ‘Football Transfers’, infatti, l’Everton (ovvero l’altra squadra di proprietà dei Friedkin) avrebbe sondato l’ipotesi ad arrivare Gabriel Jesus. Il giocatore dell’Arsenal, al momento out per la rottura del crociato, sarebbe il profilo giusto per aumentare la potenza offensiva dei ‘Toffees’.

L’Everton, dunque, potrebbe provare a prendere Gabriel Jesus nella prossima sessione invernale di calciomercato. Ricordiamo che, nel frattempo, l’ex calciatore del Manchester City è stato accostato in passato alle due squadre di Milano: Inter e Milan. Il calcaitore brasiliano, di fatto, sarebbe un gran colpo per il club inglese di proprietà dei Friedkin.