Bastoni fa volare la Juve: addio Inter e doppia mazzata

In casa Juve è arrivata un’ottima notizia per merito di Bastoni dell’Inter.

Nell’ultimo turno di campionato, di fatto, tra le grandi si è fermata solo la Juventus di Tudor. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti pareggiato 0-0 contro il Verona. Mentre nel prossimo weekend ci saranno delle partite molto importanti. Basta pensare solamente alla sfida di San Siro di domenica sera tra il Milan ed il Napoli.

Ma oltre a questo match, di fatto, il prossimo turno presenta altre due gare davvero importanti: Atalanta-Juventus e Cagliari-Inter. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, è arrivata in queste ultime ore un importantissimo aggiornamento di calciomercato che riguarda proprio la ‘Vecchia Signora’ e la squadra di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, una big europea vuole Bastoni: ecco perché esulta la Juve

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘sportsboom.com’, infatti, il Chelsea starebbe valutando di prendere Alessandro Bastoni. il centrale italiano dell’Inter è dunque il secondo obiettivo dei dirigenti dei ‘Blues’ per rinforzare il reparto arretrato di Enzo Maresca dopo Marc Guehi.

Il Chelsea, visto il grave infortunio capitato a Colwill, ha quindi la fortissima necessità di prendere un nuovo difensore centrale. Se Marc Guehi dovesse rifiutare il ritorno nei ‘Blues’, dunque, il team inglese si fionderà su uno dei perni dell’Inter di questi ultimi anni.

Tuttavia, oltre alla ‘Beneamata’, questa novità di calciomercato dall’Inghilterra riguarda anche la Juventus. Quest’ultima è infatti da tempo sulle tracce di Marc Guehi (che a giugno lascerà il Crystal Palace a zero) . Se il Chelsea dovesse fiondarsi su Bastoni, quindi, La ‘Vecchia Signora’ avrebbe un avversario in meno nella corsa al calciatore inglese.