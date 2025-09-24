Chiesa di nuovo in Champions: hanno scritto la parola fine

Federico Chiesa, giocatore più volte accostasto alla Roma, è stato al centro di una notizia importante.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto il derby contro la Lazio con il gol di Lorenzo Pellegrini. Ma per i giallorossi è già tempo di pensare ad una nuova partita, visto che questa sera giocheranno il primo match dell’edizione di quest’anno dell’Europa League contro i francesi del Nizza.

Nel frattempo, però, la Roma è ancora al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tra i nomi accostati da tempo alla squadra giallorossa bisogna sicuramente inserire l’ex juventino Federico Chiesa. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrar una parole ‘fine’.

Calciomercato Roma, novità sul futuro di Chiesa: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il calciatore italiano, infatti, ha giocato titolare nel match di EFL Cup (ovvero la Coppa di Lega inglese) tra il Liverpool di Slot ed il Southampton. Gli uomini di Slot ha vinto con il risultato finale di 3-1, dove Federico Chiesa ha fornito anche l’assist vincente all’acquisto boom dell’ultima estate Isak.

Ma la prestazione di Federico Chiesa è stata elogiata in tutta la sua interezza. Basta pensare che un tifoso del Liverpool ha scritto questo su X: “Non riesco a credere che sia stato escluso dalla lista Champions. Che decisione stupida”.

Tanti tifosi del Liverpool, di fatto, hanno elogiato Federico Chiesa, sperando che non vada via nella prossima sessione invernale di calciomercato. Tante indiscrezioni di calciomercato hanno accostato il calciatore a diversi club della Serie A, tra cui la Roma.