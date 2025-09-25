Mourinho lo manda alla Juve: l’ex Roma non ha perso tempo

L’arrivo di Mourinho al Benfica ha portato con sé delle novità che riguardano sia un ex Roma che la Juve.

La Roma ha vinto ieri sera la prima gara della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno dell’Europa League. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto 1-2 il Nizza con un prestazione, soprattutto nel secondo tempo, davvero autorevole. Ma in questi giorni hanno fatto rumore delle notizie che riguardano un allenatore del team capitolino: José Mourinho.

Lo ‘Special One’, dopo la separazione del Fenerbahce, ha trovato l’accordo proprio con la squadra che ha fatto innescare il suo esonero da guida tecnica del club turco: Il Benfica. Si sa che quando arriva José Mourinho in un team porta con sé tantissime novità. Una di queste, di fatto, riguarda anche una big del nostro campionato di Serie A: la Juventus.

Mourinho al Benfica porta una novità anche per la Juventus

Secondo quanto raccolto dalla redazione del media inglese ‘fooballinsider247’, dopo l’addio all‘Aston Villa, il Benfica avrebbe tutta l’intenzione di chiamare un altro ex della Roma, ovvero Monchi. Ricordiamo che sia quest’ultimo che José Mourinho sono rappresentati da Jorge Mendes. Per l’ex direttore sportivo del team giallorosso, dunque, è pronta una nuova avventura. Ecco le sue precedenti esperienze:

Siviglia

Roma

Di nuovo Siviglia

Aston Villa

Ma la notizia dell’ingaggio di Monchi come nuovo dirigente da parte del Benfica, dunque, interessa anche alla Juve. Con l’arrivo dell’ex direttore sportivo della Roma, di fatto, viene certificato l’addio di Rui Braz. La separazione tra quest’ultimo ed il club lusitano era cosa nota da tempo, ma adesso si passa ai fatti.

La Juventus, come confermato da più di un’indiscrezione, può quindi muoversi per ingaggiare Ruiz Braz come suo nuovo direttore sportivo. Ora vedremo se nelle prossime settimane ci sarà o meno un accordo tra le parti.