Blitz Marotta e 30 milioni cash: addio Roma a gennaio

Per Roma e Inter, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare un blitz di calciomercato.

Dopo aver vinto il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri e la gara d’esordio della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno dell’Europa League, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal primo turno di campionato. I giallorossi sono infatti attesi dalla sfida di domenica contro il Verona.

Tuttavia, nonostante questo non sia un periodo per chiudere trattative in sede calciomercato, la squadra giallorossa è sotto la luce dei riflettori per una notizia che riguarda un’altra big del nostro campionato di Serie A. La squadra in questione, per l’appunto, è l’Inter del presidente Beppe Marotta.

Calciomercato Roma, l’Inter di Marotta pronta a beffare Massara: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal media italiano ‘calciomercato.it’, infatti, il dirigente nerazzurro continua a monitorare molto da vicino un giocatore più volte accostato alla Roma: Malick Fofana. L’Inter ha osservato da vicino più di una volta le prestazioni del calciatore belga del Lione, che ha questi numeri in questa primissima parte di stagione:

5 presenze

1 gol

1 assist

L’Inter continua dunque il proprio forcing per Malick Fofana, accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Il Lione, dal canto suo, chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del giocatore belga già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Queste cifre richieste del club francese sono assolutamente arrivabili per l’Inter. Oaktree, infatti, ha stanziato a Beppe Marotta per gennaio un budget proprio intorno ai 30 milioni di euro.