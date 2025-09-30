80 milioni per Yildiz e nuovo fenomeno alla Juve: vendetta anti-PSG

La Juve giocherà domani in Champions con il Villarreal, ma prima ci sono delle novità su Yildiz e l’arrivo di un nuovo fenomeno.

La Juventus, dopo le prime tre giornate di campionato, ha ottenuto due pareggi. Il primo è arrivato in trasferta contro il Verona, mentre il secondo è giunto sabato scorso nella sfida dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta dell’ex tecnico giallorosso di Ivan Juric. Mentre ora la ‘Vecchia Signora’ è attesa dalla sfida di Champions League contro il Villarreal.

Nonostante il calciomercato sia chiuso, la Juventus continua ad essere al centro di tante indiscrezioni. Anche perché tutti sono consapevoli del bisogno della squadra di Igor Tudor di ulteriori nuovi arrivi. Tra le tante voci c’è ne sono due riguardano sia Kenan Yildiz che il possibile acquisto di una fortissima promessa.

Calciomercato Juve, l’addio di Yildiz può portare all’arrivo di un nuovo fenomeno: le ultime

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco e tra i massimi esperti del calciomercato europeo, la Juventus è sulle tracce di Magnes Akliouche. Anche se il Monaco vorrebbe tra i 60 e i 70 milioni di euro per cedere la sua giovane stella classe 2002 e autore già di due gol nelle prime cinque giornate della Ligue 1.

Oltre alla Juve, però, su Akliouche ci sono altre big del calcio europeo: dal PSG, passando per Tottenham e Lipsia, al Manchester City. Anche se non è da escludere una sua possibile permanenza al Monaco. Nel frattempo, però, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ sono al lavoro per l’attaccante esterno, anche con l’intento di avere la loro vendetta sulla squadra campione d’Europa in carica.

Dopo il mancato arrivo di Kolo Muani, andato poi al Tottenham, il rapporto tra Juve e PSG si è un po’ inclinato. Una mano al club bianconero nella corsa ad Akliouche, tra l’altro, può arrivare anche dalla cessione di Kenan Yildiz. ‘Fichajes.net’ ha infatti riportato la notizia di alcuni media inglesi che riguarda il calciatore turco, ovvero quella della possibile offerta di ben 80 milioni di sterline (91 milioni di euro) da parte del Manchester United.