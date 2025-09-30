Addio Dovbyk e nerazzurri scippati: nuovo bomber per la Roma

La Roma giocherà giovedì contro il Lille, ma prima ci sono delle novità su Dovbyk e su un nuovo bomber per Gasperini.

Dopo il derby vinto contro la Lazio, la Roma ha ottenuto un altro successo davvero importante. Il team giallorosso domenica scorsa ha sconfitto il Verona di Marco Zanetti con il risultato finale di 2-0. I marcatorini tra le fila capitoline sono stati Artem Dovbyk e l’argentino Matias Soulé.

Ma per la Roma è già tempo di pensare alla prossima sfida di Europa League. I giallorossi sono infatti attesi dalla sfida di Europa League contro i francesi del Lille. Nel frattempo, però, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che riguarda proprio uno dei due marcatori della vittoria ottenuta domenica contro il Verona, ovvero Artem Dovbyk.

Calciomercato Roma, ecco chi potrebbe sostituire Dovbyk: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, la Roma sta infatti seguendo un nuovo attaccante. Il giocatore in questione è il messicano Germàn Berterame del CF Monterrey. Tuttavia, oltre a quello giallorosso, bisogna segnalare l’interesse di altre due squadre del nostro campionato di seria A:

Atalanta

Bologna

Il CF Monterrey, dunque, potrebbe ricevere offerte intorno ai 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Germàn Berterame (che quest’anno ha segnato 10 gol in 17 presenze). La Roma, vista anche il diverso spessore, potrebbe dunque beffare sia l’Atalanta che il Bologna.

Ma con il possibile arrivo di Berterame, ovviamente, lo spazio per Artem Dovbyk nella prossima stagione tra le fila della Roma sarebbe davvero pochissimo. Ricordiamo che il centravanti ucraino già la scorsa estate era ad un passo da lasciare la squadra giallorossa, visto che stava andando al Milan in un scambio di prestiti con Gimenez.