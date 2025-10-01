Esonero deciso e uragano Sarri: torna De Rossi

In Serie A è stato deciso un esonero per colpa dell’uragano Sarri: occhio al ritorno di De Rossi.

Questi sono giorni dedicati sicuramente alle tre competizioni europee, dove ieri ci sono state le vittorie in Champions League di Atalanta e Inter. In serata, invece, il Napoli di Conte giocherà al Maradona con lo Sporting e la Juve in trasferta contro il Villarreal. Mentre domani la Roma ospiterà il Lille e la Fiorentina il Sigma Olomouc).

Tuttavia, al netto delle gare europee, sotto la luce dei riflettori c’è ancora l’ultimo turno di campionato. Anche perché ha portato con sé delle notizie davvero importanti, ved il ko del Napoli campione d’Italia contro il Milan e di Allegri ed il pari della Juventus contro l’Atalanta. Ma nell’ultimo turno di Serie A c’è stato anche un risultato che può aver generato un esonero.

Serie A, Daniele De Rossi può tornare ad allenare: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Giacomo Morandin, giornalista di ‘Toro Zone’, Urbano Cairo starebbe pensando di esonerare Marco Baroni. Il ko rimediato lunedì contro il Parma, di fatto, ha portato a compiere delle profonde riflessioni tra i dirigenti del Torino.

Al momento, però, il tecnico italiano è rimasto al suo posto. Marco Baroni, dunque, difenderà il suo posto proprio contro la sua ex squadra, ovvero la Lazio di Sarri. Se sabato prossimo dovesse arrivare un’altra sconfitta, dunque, il Torino cambierà allenatore. Intorno alla squadra granata, quindi, stanno circolando diversi nomi.

Il team piemontese avrebbe contattato Raffaele Palladino dove, però, non ci sarebbero margini. Mentre un altro nome più volte accostato al Torino è proprio quello di Daniele De Rossi.