Non è ancora finita: Dybala rossonero, la soffiata è clamorosa

Il numero 21 della Roma continua a far parlare di sé: l’ultima bomba che ne rimescola il futuro

Alla ricerca della migliore condizione possibile con cui aiutare la squadra in un momento estremamente delicato della stagione, Paulo Dybala continua ad essere al centro di molte indiscrezioni di mercato. Legato alla Roma fino al 2026, l’attaccante argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Con il club capitolino che si è riservato di scandagliare il fronte rinnovo a partire da marzo in caso di aperture della “Joya” ad un taglio drastico dell’ingaggio, Dybala sarebbe finito nei radar di diversi club in giro per il mondo. Benché dalle parti di Trigoria non siano ancora arrivate offerte concrete, da non trascurare le ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile e non solo.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, infatti, l’attaccante numero 21 sarebbe stato proposto al Flamengo, alla ricerca di un attaccante di alto profilo con cui rimpolpare un reparto che ha evidenziato qualche limite strutturale negli ultimi mesi.

Calciomercato Roma, dal Brasile: anche il Gremio sulle tracce di Dybala

Benché non si segnalino ancora trattative concrete tra le parti, non è escluso che l’interessamento dei Rubro Negro si traduca in qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. Dybala nel vortice mediatico, dicevamo. Già, perché stando a quanto evidenziato da Michael Rincón, anche il Gremio sarebbe interessato ad ingaggiare la “Joya”.

Di fatto non è la prima volta che il fuoriclasse giallorosso viene accostato al Tricolor Gaucho, che negli ultimi sta provando ad affidarsi a calciatori di caratura internazionale per alzare l’asticella. Ecco perché, dopo essere riuscito a convincere Luis Suarez, il club brasiliano vorrebbe ritagliarsi interessanti spiragli di manovra puntando proprio su Dybala.

A tal proposito l’interessamento del Gremio si sarebbe tradotto nella richiesta da parte del CDA del sostegno finanziario di investitori in grado di imprimere l’accelerata decisiva ad un affare ancora tutto da imbastire. Staremo a vedere cosa succederà.