La telenovela Raspadori è finita: accordo in Serie A, ansia Malen

La Roma ha mollato il tavolo delle trattative ieri, chiudendo per Robinio Vaz e avvicinandosi a Malen

Finalmente i titoli di cosa stanno scorrendo su una delle telenovele più snervanti nella storia della Roma. Giacomo Raspadori ha scelto il nuovo club e non sarà il Napoli. Ma andiamo con ordine.

A cavallo tra l’11 e il 12 gennaio, Frederic Massara ha deciso di abbandonare il tavole delle trattative per l’ex attaccante del Sassuolo. Stanco dei continui tentennamenti del 25enne, il direttore sportivo giallorosso ha prima raggiunto un’intesa di massima con l’Aston Villa per Malen e poi perfezionato l’acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia.

Attratto dall’ipotesi di tornare al Napoli, Raspadori avrebbe tuttavia dovuto aspettare le cessioni in casa azzurra e per questo nelle ultime ore i suoi agenti hanno deciso di accelerare sulla pista Atalanta anticipata anche dalla nostra redazione. Secondo Fabrizio Romano i contatti sarebbero proseguiti anche nella notte, portando ad un accordo per il trasferimento a Bergamo del calciatore. Acquisto a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro.

Attenzione anche alle conseguenze sul fronte Malen. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’Atletico starebbe pensando proprio all’olandese per sostituire Raspadori e avrà a disposizione una liquidità importante.