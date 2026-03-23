60 milioni nella Capitale: toccata e fuga per la Roma

L’ultima notizia di calciomercato ha suscitato subito grande clamore in casa giallorossa

Tornata alla vittoria dopo un mese grazie al gol di Robinio Vaz contro il Lecce, la Roma è ancora al centro di numerose voci in merito alle tensioni tra Gasperini e il club. Tra i principali temi di scontro a Trigoria, oltre alla questione infortuni, c’è anche il calciomercato.

Un argomento sempre caldo, non solo in casa giallorossa, ma che a gennaio e la scorsa estate ha provocato concrete divergenze di vedute tra Massara e Gasp. In attesa di conoscere addii e conferme, in vista della prossima stagione la dirigenza sta già sondando varie piste.

Nel mirino ci sono anche calciatori di Premier League che hanno militato in Serie A, come Federico Chiesa. L’ala di Genova non è tuttavia l’ex giocatore della Juventus ad essere stato accostato alla squadra romanista.

Secondo Givemesport, infatti, di recente sarebbero stati fatti dei sondaggi per Cristian Romero. Dato in uscita dal Tottenham, il difensore argentino ha, tuttavia, una valutazione da 60 milioni di euro che lo rende un obiettivo praticamente impossibile per le squadre di Serie A. Sulle sue tracce ci sono anche Atletico e Real Madrid.