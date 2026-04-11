La Juve dorme, l’Inter no: doppio colpo dalla Roma

Non solo Manu Koné, il club nerazzurro accelera per due giocatori giallorossi

Tornata alla vittoria contro il Pisa (3-0), la Roma la prossima settimana dovrà gestire l’ennesimo caso stagionale, scaturito dalle clamorose dichiarazioni di Claudio Ranieri nel pre partita. Parole di rottura nei confronti di Gian Piero Gasperini, che ha poi ha replicato in conferenza stampa.

La sconfitta di Pasqua contro l’Inter ha sicuramente acuito le tensioni nate durante le due sessioni di mercato e i nerazzurri rappresenteranno anche la prossima estate una variabile importante nelle dinamiche giallorosse.

Come è noto, Cristian Chivu non ha alcuna intenzione di mollare Manu Koné, ma il centrocampista francese non è l’unico giallorosso sul taccuino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta.

Fcinternews.it nelle ultime ore ha rilanciato il forte interesse del club milanese nei confronti di Zeki Celik. Consci di un rinnovo ormai impossibile con la Roma, i lombardi vogliono fare uno sgarbo alla Juventus e prendere il turco a zero per sostituire il partente Darmian. Come l’ex Torino, infatti, il numero 19 romanista può ricoprire sia il ruolo di quinto, sia quello di terzo difensivo.