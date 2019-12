CALCIOMERCATO ROMA PETAGNA SAMPDORIA SPAL – Nonostante le grandi parole e l’entusiasmo nell’accettare l’ipotesi di un suo trasferimento nella capitale, l’attaccante della Spal Andrea Petagna non sembra essere così vicino alla Roma. I primi intoppi potrebbero riguardare il costo del suo cartellino, che non viene valutato meno di 20 milioni di euro. Ai giallorossi però serve un attaccante, un vice Dzeko, sopratutto se, come sembra, Nikola Kalinic lascerà.

Roma vice Dzeko, Petagna piace alla Sampdoria

Il centravanti classe ’95 in questa stagione ha realizzato 6 reti in 17 presenze in Serie A, oltre ad 1 assist e ad aver ricevuto ben 4 cartellini gialli. Secondo quanto riportato dall’Ansa, però, non ci sarebbe solamente la Roma dietro al giocatore della Spal, infatti anche la Sampdoria di Claudio Ranieri e del patron Massimo Ferrero vorrebbero sondare il terreno per l’attaccante italiano proponendo lo scambio alla pari con Gianluca Caprari, oltre al prestito del centrocampista 1998 Mehdi Pascal Marcel Léris. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

