Calciomercato Roma, non solo Medina: c’è Pau Torres per la difesa

Calciomercato Roma, non solo Medina: Pau Torres altro obiettivo per la difesa. In uscita Petrachi sta provando a piazzare Juan Jesus.

La Roma ha trovato finalmente una coppia di centrali molto affidabile. Mancini è un perno per il futuro e Petrachi confida di chiudere al più presto l’affare per Smalling, acquistandolo a titolo definitivo dal Manchester United. C’è però da lavorare sulle alternativa. Cetin rappresenta una risorsa per il futuro, ma Fazio è sempre meno convincente e Juan Jesus in uscita: la volontà è quello di cederlo, se possibile già a gennaio, con il Bologna che al momento pare la squadra più interessata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, c’è da trovare un vice-Dzeko

Calciomercato Roma, oltre a Medina c’è Pau Torres

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, la Roma per il futuro è molto interessata a Facundo Medina. Nato a Buenos Aires e crsciuto nel River Plate, Medina ha 20 anni e può giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Nel giro della nazionale Under 20, è di proprietà dell’Atletico Talleres di Cordoba. Mediana è alto 181 centimetri, è mancino e ha un contratto fino al 31 dicembre del 2021. L’attuale prezzo del cartellino è di cinque milioni di euro e il direttore sportivo Petrachi sta seriamente pensando di portarlo a Roma.

Sul taccuino di Petrachi si è aggiunto secondo “Don Balon” anche Pau Torres, difensore del Villarreal. Lo spagnolo è finito nel mirino di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco: il classe ’97 ha giocato finore 19 partite tra campionato e Coppa del Re, segnando anche un gol. Ha esordito con la Spagna segnando anche un gol a Malta. Il valore di mercato attuale è di circa 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si avvicina un rinnovo importante

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!