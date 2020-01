CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI GENOA – Il 2020 del Genoa di Enrico Preziosi è iniziato con un tris di colpi, uno per reparto, eccezion fatta per la difesa. Sono arrivati infatti Mattia Perin, in prestito dalla Juventus, Valon Behrami, svincolato, e Mattia Destro, quest’ultimo in attesa di ufficialità.

Il rendimento di Perotti

Dopo l’assenza di oltre due mesi di inizio stagione per infortunio, ‘El Monito’ ha dovuto scalare le gerarchie per dover riprendersi quel posto sulla corsia alta di sinistra che lo scorso anno El Shaarawy e quest’anno Kluivert, grazie all’ottimo rendimento dell’olandese, prima che l’infortunio fermasse anche lui, gli avevano tolto. Dallo scorso 1 dicembre l’ex Genoa non ha più lasciato il campo, giocando da titolare anche l’ultima della fase a gironi di Europa League.

Ritorno a Genova per Perotti?

A proposito di Grifone, oltre al ritorno Davide Nicola, in questo caso sulla panchina dopo l’epserienza da giocatore, e tra i pali di Mattia Perin, l’idea dei dirigentu rossoblu sarebbe quella di riportare anche Iago Falque e proprio Diego Perotti, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com‘. Il grande sogno del Genoa è El Monito Perotti, obiettivo complicato perché il giocatore ha un ingaggio di circa 3 milioni all’anno con la Roma e ultimamente Fonseca gli sta dando più fiducia.

