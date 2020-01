CALCIOMERCATO ROMA OLSEN CAGLIARI – Il 2019 ha sorriso a metà a Robin Olsen, portiere classe ’90 di proprietà della Roma, ma in prestito al Cagliari fino a giugno 2020. Acquistato dai giallorossi per 9 milioni di euro nell’estate del 2018, sotto la gestione Monchi, l’ex Copenhagen dopo aver disputato da titolare 27 delle prime 29 partite di campionato con in club capitolino (2 saltate per infortunio), dal 31/03/2019, data della sua ultima apparizione in giallorosso non è mai più sceso in campo.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, doccia gelata per i giallorossi: Nandez è incedibile

La stagione di Olsen

L’estate scorsa è arrivato il passaggio al Cagliari. Da quando è sbarcato in Sardegna, l’estremo difensore svedese ha sempre giocato da titolare, fino al rosso rimediato nella gara contro il Lecce, lo scorso 25 novembre. Sono 13 i gol subiti in 13 giornate di Serie A.

LEGGI ANCHE –> Roma, il calvario di Pastore continua: out ancora un mese

Carli (Ds Cagliari) su Olsen

Il direttore sportivo del club sardo, Marcello Carli, ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sul mercato. Per Cragno siamo al rientro dopo il lungo infortunio, ma il pensiero e l’idea del possibile riscatto dello svedese ancora non preoccupa, tantomeno un ipotetico ballottaggio: “Sui portieri dormo tranquillo, poi vedrà il mister cosa fare. Siamo strafelici di Olsen, siamo strafelici del ritorno di Cragno. Non abbiamo in testa di vendere nessuno”.

LEGGI ANCHE –> Roma, allenamenti a Trigoria: c’è anche Bruno Peres

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!