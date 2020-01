CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS FARAONI – Mancano ormai poco meno di due ore alla chiusura del calciomercato in Italia, poco più di due ore invece per il club giallorosso (qui i dettagli). All’Hotel Sheraton di Milano c’è il direttore sportivo Gianluca Petrachi che proverà fino alla fine a cedere i giocatori in esubero. Tra questi c’è sicuramente Juan Jesus (brasiliano non convocato per la trasferta di domani contro il Sassuolo), sul quale oltre all’interesse di Fiorentina e Milan, nelle ultime ore è arrivato anche quello del Lecce.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i pugliesi avevano trovato anche un accordo con la società capitolina, ma lo stesso difensore però non convinto della proposta e della destinazione ha declinato l’offerta.

Roma, tentativo per Faraoni

Secondo quanto riportato, invece, dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il ds Petrachi starebbe tentando di chiudere in queste ultime ore il colpo Davide Faraoni, laterale classe ’91 dell’Hellas Verona. Contatti in corso con l’agente del giocatore Mario Giuffredi. La trattativa però appare difficile, anche perché per stessa ammissione di Paulo Fonseca, a livello di terzini la Roma è al completo.

La #Roma vuole chiudere per Davide #Faraoni. Contatti approfonditi in corso con il #Verona e l’agente del laterale destro Mario Giuffredi. Petrachi prepara l’acquisto last minute. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!