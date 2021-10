Calciomercato Roma, il rinnovo non basta | L’asta è immediata

Una nuova voce di mercato scuote gli equilibri in casa Roma, potrebbe non essere sufficiente il rinnovo contrattuale. Ci sarebbero due squadre sul pupillo di Mou.

La Roma ha ripreso la stagione con una sconfitta amara sul campo della Juventus, dopodomani l’occasione del riscatto in Norvegia, nella terza giornata di Conference League. Possibilità di vedere un ampio turnover in casa giallorossa, sarà concesso spazio a chi ha giocato meno fin qui. Un centrocampista in particolare sembra aver stregato Mou ed arrivano anche le sirene della Premier League su di lui.

Nuovi rumors di mercato dalla Premier League, dove sono sicuri che due club del campionato inglese hanno messo gli occhi in casa Roma. A dispetto dei mesi che ci separano dal calciomercato di riparazione, sono giornate importanti per delineare i futuri movimenti di gennaio nelle squadre europee.

Leggi anche: Calciomercato Roma, il club ha già deciso | Doppio colpo per Mourinho

Tanti movimenti previsti in casa Roma, sia in entrata che in uscita, molti indizi disseminati dal tecnico in questa prima fase stagionale. In diversi ruoli la coperta è piuttosto corta e le alternative non vengono prese in considerazione dall’allenatore, salvo qualche rara eccezione. Proprio su una di queste sorprese sembra si stiano muovendo due club inglesi, stando a quanto rilanciato dalla stampa britannica.

Leggi anche: Roma, i tempi di recupero di Zaniolo | E i Friedkin hanno un piano

Calciomercato, il rinnovo non basta | Doppia pista inglese

Se queste voci dovessero trovare conferma, il discorso legato al rinnovo potrebbe subire una decisa accelerazione. Secondo quanto riportato da diversi giorni, l’accordo per il rinnovo è già stato trovato, manca solo da apporre la firma nero su bianco. Ma il prolungamento contrattuale potrebbe essere solo antipasto alla cessione, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore.

Stando a quanto riportato dal sito Footballleagueworld.co.uk ci sono almeno due club in Premier League interessate al calciatore. Stiamo parlando di Ebrima Darboe, giovanissimo centrocampista giallorosso. Se ad inizio stagione si pensava ad un anno da esubero, ora lo scenario sembra essere completamente capovolto. Il classe 2001 ha scalato le gerarchie della mediana giallorossa, diventando la prima scelta dietro agli intoccabili Cristante e Veretout. In Inghilterra rilanciano la doppia pista, col Tottenham e Fulham sulle sue tracce. Prima di tutto la priorità rimane legata al rinnovo contrattuale, l’accordo attuale è in scadenza nella stagione 2022/23.