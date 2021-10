Bodo Glimt-Roma, rivoluzione Mourinho | Le scelte del tecnico

E’ il giorno di Bodo Glimt-Roma, match valido per la terza giornata di Uefa Conference League. Vediamo le probabili scelte di José Mourinho secondo i quotidiani.

La Roma è volata in Norvegia. Oggi, alle 18:45, i giallorossi saranno impegnati per la terza partita del girone C di Conference League contro i padroni di casa del Bodo Glimt.

Un match del quale ieri José Mourinho ha parlato in conferenza stampa, evidenziando le difficoltà legate ad una trasferta così lunga e alle condizioni atmosferiche ostili. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, l’allenatore giallorosso ha annunciato che per la partita di oggi ricorrerà – come già accaduto in occasione del match contro lo Zorya – al turn over. La necessità di dare fiato a chi finora ha giocato quasi sempre è evidente, così come la voglia di chi invece in questa prima parte di stagione ha avuto poche chance.

Bodo Glimt-Roma, Mou cambia | Le probabili formazioni secondo i quotidiani

Via libera quindi a un massiccio turn over, a partire dalla decisione di non convocare Karsdorp, rimasto nella Capitale.

In campo, quindi, vedremo presumibilmente una Roma molto diversa, della quale dovrebbero far parte anche quei calciatori finora ampiamente bocciati da Mou. Chance per Reynolds e Kumbulla, così come per Diawara e Villar, che potrebbe agire come vice-Pellegrini in posizione di trequartista. Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni secondo i quotidiani oggi in edicola.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Veretout; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Mancini, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1) Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)