Calciomercato Roma, spunta il Newcastle | Rischio beffa per Mou

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a lavorare per regalare a Mourinho un centrocampista a gennaio.

Nel gelo norvegese la Roma si appresta a rituffarsi nella Conference League. I giallorossi scenderanno in campo oggi alle 18:45 contro il Bodo Glimt.

Un match nel quale José Mourinho sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione giallorossa. Il tecnico ha annunciato già nella conferenza stampa di ieri che il palcoscenico europeo, almeno in queste fasi iniziali, gli concede di provare calciatori meno utilizzati in Campionato. D’altra parte che l’allenatore portoghese attenda un segnale importante da parte della società durante il calciomercato invernale è risaputo. In diverse posizioni Mourinho ritiene di non avere in rosa ricambi all’altezza delle ambizioni giallorosse.

La prima pedina che il tecnico si aspetta dal mercato è un centrocampista centrale. Mourinho lo aveva chiesto già subito dopo l’arrivo a Roma.

Il calciomercato estivo aveva poi preso un’altra direzione e così il discorso è stato rinviato. Ora, però, non si può più aspettare. L’acquisto di un centrocampista che possa innalzare il livello della squadra è la priorità assoluta di Tiago Pinto, che tiene d’occhio diverse opzioni. Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane c’è quello di Harry Winks. Il centrocampista del Tottenham è particolarmente stimato da Mourinho – con cui ha lavorato fino a qualche mese fa – e già in estate era stato accostato ai colori giallorossi. La sua permanenza a Londra, però, non è stata ripagata in termini di presenza in campo: Winks ha disputato appena 3 partite tra Premier e Conference League. Per questo il suo nome torna a circolare in chiave mercato, anche se la volontà del Tottenham rispetto a una sua cessione non è chiara. La Roma continua a monitorare la sua situazione, ma secondo quanto scritto dal tabloid The Sun la destinazione di Winks potrebbe essere il nuovo Newcastle del fondo Pif, intenzionato a procedere a un graduale miglioramento della squadra a partire sin dal prossimo gennaio. Un ostacolo in più sulla strada della Roma per arrivare a Winks.