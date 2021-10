Calciomercato Roma, Pinto nei guai | Doppia beffa in Spagna

Anche l’Atletico Madrid si sarebbe aggiunto al novero di squadre interessate a un possibile obiettivo di mercato di Tiago Pinto.

In casa Roma le intenzioni in vista del calciomercato che si aprirà a gennaio sono chiare. José Mourinho si è espresso in più di un’occasione a proposito delle necessità della rosa giallorossa e, a più riprese, ha ribadito la sintonia che lo unisce a Tiago Pinto e alla proprietà. Una sintonia reale, non di facciata. I Friedkin, insieme al dirigente portoghese, hanno scelto Mou per far crescere la squadra in modo importante. Al tempo stesso, sono consapevoli che saranno necessari investimenti e acquisti.

Un percorso che, come ribadito dallo stesso allenatore, non può compiersi in una singola sessione di mercato. Il lavoro iniziato in estate verrà quindi portato avanti a gennaio e nelle successive finestre. Per farlo il piano prevede di sostituire i calciatori ritenuti non funzionali con altri giocatori di maggiore spessore. Priorità assoluta agli interventi in difesa e a centrocampo, dove Mou chiede più alternative.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione a sorpresa in Serie A | Sostituto dalla Roma

Calciomercato Roma, altra concorrente in Liga | Simeone si inserisce

In mediana Mourinho aspetta l’arrivo di almeno un giocatore di livello. L’ideale, secondo allenatore e dirigenza, sarebbe arrivare a un doppio colpo, visto che tanto Diawara quanto Villar dovrebbero partire e Darboe è ancora troppo giovane per puntare con continuità su di lui. E mentre continuano a rincorrersi voci sul possibile arrivo di Dani Ceballos, un’altra pista calda sembra invece complicarsi sempre di più.

Parliamo di quella che porta a Denis Zakaria, primo nome sulla lista di Tiago Pinto. Lo svizzero è il vero pezzo pregiato del prossimo calciomercato, data la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach nel giugno del 2022. La Roma gli ha messo gli occhi addosso già in estate, ma con il passare del tempo la concorrenza per arrivare al centrocampista si fa sempre più ricca e agguerrita. Detto degli interessamenti dalla Premier – Manchester City e Arsenal su tutte – si registra nelle ultime ore un inserimento da parte dell’Atletico Madrid. A riportarlo è il tabloid britannico The Sun, secondo il quale Simeone avrebbe indicato il nome dello svizzero come obiettivo ideale per rinforzare la mediana dei Colchoneros. Una possibilità che se si concretizzasse rappresenterebbe una doppia beffa per la Roma, visto che il club madrileno aveva mostrato interesse, nelle scorse settimane, anche per Villar.