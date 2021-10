Calciomercato Roma, priorità alla Liga | Pinto spiazzato

Secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna un possibile obiettivo di calciomercato della Roma avrebbe dato la sua priorità alla Liga.

Vigilia importante in casa Roma. La squadra di José Mourinho domani alle 20:45 riceverà la visita del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica. Un match delicato che arriva al termine di una settimana di fuoco per i giallorossi. Gli impegni ravvicinati che caratterizzeranno, si spera il più a lungo possibile, la stagione della Roma richiedono uno sforzo ulteriore da parte del gruppo di titolari su cui Mourinho fa affidamento.

Le scelte dell’allenatore, infatti, vanno in una direzione chiarissima: anche domani, in occasione della sfida ai rossoneri, non dovrebbero essere convocati gli “epurati” del tecnico. A confermarlo è stato lo stesso Mourinho nel corso della conferenza stampa tenuta nella giornata di oggi. Fino alla fine dell’anno, dunque, il nucleo di calciatori fin qui utilizzato con continuità sarà chiamato agli straordinari. Poi, con la riapertura del calciomercato, qualcosa potrebbe cambiare.

Calciomercato Roma, la scelta del calciatore | Ecco la sua priorità

A gennaio, dunque, tutto sarà nelle mani di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese dovrà liberarsi dei calciatori bocciati da Mourinho e sostituirli con profili di maggiore spessore graditi al tecnico. Un compito non semplice, in vista del quale il General Manager è già al lavoro da settimane. Fari puntati in particolare sul centrocampo, dove l’ideale per l’allenatore sarebbe l’inserimento di due nuovi innesti. Non a caso sono tanti i nomi che circolano e che vengono accostati alla Roma.

Quel che è certo è che tra i calciatori seguiti con maggiore interesse da Pinto c’è Dani Ceballos, destinato a lasciare, questa volta definitivamente, il Real Madrid. L’ex Arsenal è stato approvato da Mourinho come possibile acquisto e la Roma, negli ultimi giorni, sembrerebbe avere fatto passi avanti rispetto alle altre pretendenti. La volontà del calciatore sarà però fondamentale e secondo todofichajes.com Ceballos avrebbe deciso di dare la priorità al Betis. Il club andaluso sta portando avanti una serie di riflessioni sull’opportunità di procedere al suo acquisto, ma Ceballos sarebbe deciso ad aspettare: il Betis prima di tutto, con la Roma che resterebbe come seconda opzione per il giocatore.