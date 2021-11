Calciomercato Roma, messaggio a Mou | “Pronto per giocare”

Continuano a concentrarsi le attenzioni sul calciomercato di gennaio in casa Roma. Proprio in queste ore è arrivato un messaggio diretto a Josè Mourinho.

L’agente del giovane calciatore non ha dubbi, è pronto a giocare. Diego Tavano, procuratore calcistico, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport. Il messaggio indirizzato al tecnico lascia poco spazio all’immaginazione, il giovane talento è pronto per scendere in campo.

Tra quattro giorni la Roma tornerà in campo. Ancora una trasferta ad attendere i giallorossi, stavolta in quel del Marassi. Il Genoa attende la squadra di Mourinho, tante novità nella società ligure. Nuova dirigenza e nuova guida tecnica, i rossoblù saranno allenati da Andriy Shevchenko. Prima panchina italiana per l’ex stella ucraina, in passato allenato anche da Mou al Chelsea. Le attenzioni però si concentrano anche sul mercato, la finestra di riparazione si avvicina. Quest’oggi ha parlato Diego Tavano, focalizzandosi sui propri assistiti con la maglia della Roma.

Calciomercato, il procuratore lancia un messaggio a Mou

Il procuratore ha parlato dei suoi assistiti in maglia giallorossa, partendo dal giovane Edoardo Bove. Il centrocampista, classe 2002, si è da poco messo in mostra con la maglia della Nazionale. Ecco il pensiero dell’agente: “Bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai giovani e avere più coraggio a lanciarli. Roma non è una piazza come Sassuolo o Empoli, ma in altri paesi i giovani forti vengono schierati.”

Ancora Tavano sul giovane: “È un giocatore completo, sono contento che tanti addetti ai lavori stiano facendo degli attestati di stima”. Uno sguardo alla sessione di mercato di gennaio: “La Roma ha un progetto ben definito, Mourinho ne è l’emblema. Non prendi un allenatore del genere se non hai un progetto, bisogna essere ottimisti. Si stanno pagando gli errori del passato, quando non si è fatto scouting e si è dato troppo peso a qualche agente. ” Una battuta anche sul possibile scambio Gagliardini-Villar: “Io non ne so nulla, ora è un po’ presto per sbilanciarsi. Qualcosa si farà, mi sembra palese che la gestione di qualche giocatore venga fatta per mandarlo via.