Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Intermediari al lavoro

Calciomercato Roma, confermata l’anticipazione ASRL di qualche settimana fa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lo scacco di Bologna ha spento parte di quell’entusiasmo che nella Capitale sembrava essersi diffuso nuovamente dopo l’infelice parentesi durata dalla metà ottobre alle prime due settimane di novembre. La squadra non è ancora riuscita a trovare una vera e propria continuità. Se starà a Mou, dunque, cercare la soluzione, non è da ignorarsi nemmeno il lavoro cui sarà chiamato Pinto a breve.

Servirà subito un’inversione di tendenza, volta ad evitare la totale perdita di quell’entusiasmo e quella fiducia che piazza e squadra avevano ritrovato a partire dalla trasferta di Genova. I capitolini scenderanno in campo sabato 4 dicembre, contro l’Inter di Edin Dzeko e dell’ex Lazio Simone Inzaghi.

Affrontare i nerazzurri, che fin qui hanno vinto solo uno scontro diretto, contro il Napoli, non sarà semplice. Al netto delle loro assenze, va infatti ricordata la spiacevole situazione legata ad Abraham e Karsdorp. Ambedue saranno costretti a saltare la gara a causa della squalifica ottenuta in terra felsinea nella giornata di ieri. Come detto, starà però alla grande leadership e all’altrettanta bravura dello Special One riuscire ad archiviare presto i 90 minuti del Dell’Ara.

Intanto, il connazionale e collega Pinto è già da tempo al lavoro per capire dove e come apportare delle migliorie ad una rosa che, contrariamente alle aspettative, ha fin qui subito già troppe battute di arresto.

Calciomercato Roma, nuove conferme su Marc Roca

Con ogni probabilità il lavoro di Tiago partirà dalla limatura della zona mediana. La situazione Zakaria è, tra le varie, quella che continua a suscitare maggiore attenzione. Gli addetti ai lavori sanno però bene quanto complicato sia arrivare al mediano del Borussia Monchengladbach e ciò spiega il motivo per il quale si stia cercando di mantenere aperte più piste.

Va segnalata, in particolare, quella di Marc Roca. A distanza di diverse settimane, si stanno infatti intensificando le voci relative all’interesse capitolino nei suoi confronti, di cui raccontatovi già a inizio novembre. Stando a quanto riferito da Telerediostereo, il mediano del Bayern Monaco è alla ricerca di una soluzione che accontenti la sua voglia di giocare e la necessità del club di allontanare un elemento finito ai margini. La Roma continua a dirsi interessata, per quanto debba essere consapevole dell’ingerenza di alcuni club di Liga che si sono fatti avanti per l’ex Espanyol.