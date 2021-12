Roma-Inter, designazione arbitrale | Tifosi furiosi

E’ ufficiale la designazione arbitrale in vista di Roma-Inter. Non sono mancate le reazioni dei tifosi, che sono apparsi infuriati sul web.

Vigilia di campionato in casa giallorossa, domani pomeriggio arriva l’Inter allo stadio Olimpico. Sfida da batticuore per Josè Mourinho, legato indissolubilmente al triplete conquistato sulla panchina neroazzurra. Ora è ufficiale la designazione arbitrale, ecco chi dirigerà la super sfida della sedicesima giornata di Serie A.

Domani pomeriggio si gioca Roma-Inter allo stadio Olimpico. Nell’anticipo della sedicesima giornata di campionato, Josè Mourinho troverà da avversario la squadra con cui ha scritto la storia del calcio europeo, oltre un decennio fa. Ritroverà l’Inter, guidata dall’ex Lazio Simone Inzaghi, da allenatore della Roma e sarà la prima volta in carriera per lui da avversario. Gara fondamentale per i giallorossi che arrivano però in forte emergenza nell’undici titolare. Che non sia una gara come le altre si era capito anche nelle scorse ore, il tecnico portoghese ha deciso di annullare la conferenza stampa della vigilia. La Lega Serie A ha comunicato il nome dell’arbitro della gara, scatenando i tifosi sul web.

Roma-Inter, ecco la designazione arbitrale che fa discutere

Ad arbitrare la gara sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Dato curioso, sarà la terza volta consecutiva che questa gara a Roma viene arbitrata dal fischietto pugliese. Immancabili le polemiche sul web, stavolta da ambo le parti. L’arbitro VAR sarà Davide Massa di Imperia

I tifosi si sono scatenati, come al solito sulla piattaforma Twitter. I supporters giallorossi sono furiosi contro i vertici arbitrali, un tifoso si rivolge direttamente all’AIA, in questo modo: “Maresca fermato dopo Roma-Milan Pairetto fermato dopo Bologna-Roma e Roma-Inter arbitra Di Bello… A quanti arbitri sospesi dobbiamo ariva dopo che giocano con la Roma? “ Se la designazione non fa contenti i giallorossi anche dal fronte Inter arrivano proteste furiose. Un tifoso neroazzurro protesta contro la designazione: “Ultimi score di Di Bello in Roma Inter: nel penultimo, fallo su Lautaro di Kolarov ripartenza e 1a1 della Roma. Nell’ultimo rigore non dato con espulsione di Ibanez su Lautaro e gol del pareggio del 2a2 con gomitata su Skriniar. Bene ma non benissimo.” Una cosa è sicura, tantissimi occhi saranno puntati sul fischietto della gara di domani.