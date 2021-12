Calciomercato Roma, c’è anche Maldini | Doppio intreccio con il Milan

A meno di un mese dall’apertura del calciomercato invernale le trattative cominciano ad entrare nel vivo: Tiago Pinto lavora su più fronti.

La Roma si prepara a partire alla volta di Sofia, dove nel pomeriggio di domani sarà impegnata nell’ultimo match dei gironi di Conference League. Un appuntamento importante per i ragazzi di José Mourinho, che possono ancora ottenere il primo posto che permetterebbe loro di accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione. Perché questo succeda, però, sarà necessario fare attenzione anche al risultato del match tra Bodo Glimt e Zorya.

Chiusa la prima fase di Conference, i giallorossi saranno attesi dagli ultimi tre impegni di Campionato prima della sosta natalizia. Tre partite in cui l’imperativo sarà vincere, per mantenere vive le ambizioni di lottare fino alla fine per il quarto posto che vale un posto nella prossima Champions League. Per competere in quest’ottica, poi, Mourinho potrà probabilmente contare sull’apporto di qualche nuovo innesto che potrebbe sbarcare nella Capitale durante il calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, la concorrenza aumenta | Ecco altre due rivali

Gli obiettivi su cui sta lavorando ormai da settimane il General Manager Tiago Pinto sono principalmente due: un terzino destro capace di far rifiatare Rick Karsdorp e un mediano di spessore, come chiesto già in estate da Mourinho. Eventuali altre operazioni saranno legate anche alla cessione di quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore portoghese. Per quanto riguarda il centrocampo, Pinto lavora da tempo a diversi dossier. L’idea del General Manager è di sondare il terreno per diversi profili, così da presentarsi allo show down di gennaio con una strategia precisa da mettere in atto.

Tra i nomi che piacciono di più alla Roma c’è senz’altro quello di Corentin Tolisso, in uscita già a gennaio dal Bayern Monaco. Il francese non trova spazio nei piani di Julian Nagelsmann e sta spingendo per cambiare aria. Inevitabile, però, che la notizia abbia suscitato l’interesse di diversi club europei. E così, dopo le voci circolate a proposito del Real Madrid, oggi elgoldigital.com riferisce dell’interesse anche dell’Atletico per il forte mediano francese. Ma non finisce qui: secondo fichajes.com anche il Milan sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per Tolisso. La concorrenza dei rossoneri potrebbe dare il via ad un doppio intrigo sull’asse Roma-Milano: Maldini infatti pensa al centrocampista del Bayern come prima alternativa al mediano del Lille Renato Sanches, finito a sua volta tra i possibili obiettivi della Roma. Ecco che i destini dei due calciatori, quindi, potrebbero essere collegati.