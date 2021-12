Calciomercato Roma, rinforzo low cost in A | Arriva così

Calciomercato Roma, questi gli ultimi aggiornamenti relativi ad un interessante scenario che potrebbe coinvolgere un altro club di Serie A.

Il mercato di gennaio si avvicina e ciò spiega il motivo per il quale Tiago Pinto, così come tanti altri direttori sportivi, siano attualmente al lavoro per migliorare le rispettive rose.

Il portoghese sarà sicuramente tra i più impegnati nelle prossime settimane per provare ad accontentare le esigenze del mister connazionale, sempre però nel pieno rispetto dei paletti imposti dai Friedkin. Difficile credere si possa assistere a colpi clamorosi, rasentati invece in estate come da poco emerso.

Al contempo, la vittoria del girone di Conference League sembra aver portato un po’ di respiro economico ad un club che non può spendere moltissimo ma che cercherà di rinforzarsi in modo intelligente. Plurime operazioni interesseranno anche le uscite, come chiaro da diversi mesi a questa parte.

Troppi, infatti, gli elementi che Mourinho ha dimostrato, in modo tutt’altro che implicito, di non voler tenere in considerazione. Dai loro allontanamenti dipenderà, quindi, anche l’effettiva possibilità di intervenire sul mercato in entrata, dal quale lo Special One si attende almeno un paio di rinforzi.

Calciomercato Roma, anche Kumbulla nel mirino del Milan: le ultime

Sulla non breve lista di possibili partenti nelle prossime settimane, figura sicuramente Marash Kumbulla. L’albanese, approdato dall’Hellas Verona per 30 milioni di euro lo scorso anno, non ha convinto il mister in questa prima parte di stagione. Figurante anche nel corpo degli epurati dopo la trasferta con il Bodo Glimt, Marash è uscito tra i fischi unisoni dal prato dell’Olimpico nella partita con l’Inter.

Una situazione spiacevole e, soprattutto, emblema di un rapporto che al momento, sembra essere arrivato ai ferri corti con l’ambiente tutto. Ciò giustifica il motivo per il quale, a detta di Calciomercatonews.com, l’ex scaligero potrebbe fare le valigie per cambiare aria ma non campionato. Anche Kumbulla figura, infatti, sulla lista di profili sondati da Maldini e colleghi in casa Milan per ovviare alla pesantissima assenza di Kjaer, costretto a un forfait di almeno sei mesi. L’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.