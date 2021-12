Roma, ufficiale | Mourinho esulta: ritorno immediato

Roma, l’ufficialità è arrivata in questi minuti e non può che essere accolta con entusiasmo dalla piazza.

La squadra sembrava aver ben ricominciato dopo l’ultima sosta stagionale. In seguito alla debacle di Venezia, i capitolini avevano inanellato un filotto di risultati e prestazioni positive che, per quanto non lunghissimo, aveva apportato nuovo entusiasmo e lenito vecchi dissapori. Le sconfitte con Bologna prima e Inter poi, hanno però contribuito a smorzare la serenità dell’ambiente, che non ha mai cessato di palesare vicinanza e unione.

Per quanto arrivata contro una realtà modesta, la vittoria di ieri sera con il Cska Sofia ha intanto aiutato a ridurre quantomeno i rumori negativi che si stavano abbattendo sulla Capitale. Quest’ultima può “esultare” per il passaggio del girone di Conference da capolista. Un piccolo traguardo da non sottovalutare, soprattutto ricordando le difficoltà incontrate durante il cammino e le conseguenze avute sia a livello economico che in ambito del Ranking Uefa.

Roma, ora è ufficiale: Felix è negativo

Ad acuire la dose di maggiore serenità è stata anche la notizia arrivata in questi minuti e relativa alle condizioni di Felix Afena-Gyan. Il classe 2003 è stata una delle scommesse e delle scoperte più felici di questa prima parentesi di Mourinho all’ombra del Colosseo. Incisivo già nella trasferta di Cagliari di fine ottobre, Afena è stato poi decisivo nella trasferta di Genova.

Dopo la doppietta siglata in Liguria, il numero 64 non è però stato a disposizione del mister per diverse settimane, a causa della positività al coronavirus che, considerando anche Villar e Cristante, aveva depauperato le risorse del mister per diversi giorni. Dopo le negatività, arrivate da tempo, dei due centrocampisti, si è da poco appresa anche l’ufficialità della “guarigione” di Felix.

Come scritto dallo stesso giocatore sui propri canali social, l’ultimo tampone è risultato negativo ed è ora pronto per tornare a disposizione di tecnico e squadra.