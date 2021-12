Calciomercato Roma, Conte beffa tutti | Colpaccio da 25 milioni

Il calcio europeo si avvicina alla data del 3 gennaio. Con l’apertura del calciomercato invernale alle porte continuano a cambiare gli scenari in Serie A.

Un nuovo scenario di mercato investe il calcio italiano. A poche settimane dall’apertura della sessione di riparazione la nuova indiscrezione che giunge dall’Inghilterra vede Conte in pole position. Il Tottenham ha pronta l’offerta adeguata, che lascia a bocca asciutta le big del campionato italiano. Ecco le ultime indiscrezioni dalla Premier League.

Nel mondo del calcio si attende con trepidazione la data del 3 gennaio. A poche settimane dall’apertura del calciomercato di riparazione giunge un nuovo scenario dall’Inghilterra. In Premier League sono sicuri del prossimo colpaccio di Antonio Conte, deciso a beffare la concorrenza di mezza Serie A. Il tecnico salentino, alle prese con l’emergenza Covid-19 nella rosa del Tottenham, a gennaio spera in rinforzi di qualità. Situazione condivisa da Josè Mourinho, non si contano più gli appelli alla dirigenza romanista. Entrambe le squadre vogliono rafforzare la difesa, ma gli Spurs sembrano aver messo la freccia verso il colpaccio.

Calciomercato Roma, la spunta Conte | 25 Milioni per il colpaccio

Il club londinese deve fare i conti con un importante infortunio nel reparto arretrato. Parliamo dell’ex Atalanta, Cristian Romero, passato in Premier League la scorsa estate. Il difensore si è fatto male in Nazionale e ne avrà almeno fino a febbraio. Ecco perché il tecnico italiano vuole muoversi con decisione a gennaio, mettendo nel mirino un obiettivo di mezza Serie A. Anche la Roma sulle sue tracce, come vi avevamo anticipato giorni fa.

Stiamo parlando di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino. Il 24enne si sta distinguendo anche questa stagione tra i migliori in maglia granata e le sirene di mercato premono su di lui. Non solo in Serie A, dove è duello tra big per aggiudicarselo, ora la pista più calda punta dritto in Premier League. Stando a quanto riportato dal sito Teamtalk.com, il Tottenham di Antonio Conte potrebbe soddisfare le richieste economiche del presidente del Toro, Urbano Cairo. Il brasiliano, in scadenza contrattuale nel 2023, potrebbe cambiare maglia e campionato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Aspetto da non sottovalutare della vicenda, i granata di Juric potrebbero fare un tentativo per Kumbulla, la Roma non si opporebbe alla cessione del difensore albanese.