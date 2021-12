Probabili formazioni Atalanta-Roma | La decisione su Ibanez e Zaniolo

Mourinho riproporrà il solito 3-5-2 contro gli uomini di Gasperini. Novità importanti per la Roma, soprattutto in difesa e in attacco

La diciottesima giornata di Serie A è sempre più vicina con la Roma che scende in campo oggi alle 15 contro l’Atalanta a Bergamo. Partita difficile quella che aspetta gli uomini di Mourinho con la Dea terza in classifica che ha il secondo migliore attacco in campionato.

Gli orobici hanno dimostrato molta solidità in entrambe le fasi con i soliti inserimenti delle ali che potrebbero mettere in difficoltà la difesa giallorossa.Appuntamento importante, quindi, per la Roma che, se vuole mantenere vive le speranze di un posto in Europa, deve evitare di perdere. Una vittoria, poi, permetterebbe di superare la Fiorentina, quinta a 30 punti, che domani affronta il Sassuolo. Per la penultima gara del 2021 Mourinho recupera Zaniolo che aveva dovuto saltare la sfida con lo Spezia perché squalificato. Il numero 22 affiancherà Abraham nel reparto offensivo riprendendo il posto affidato temporaneamente a Borja Mayoral

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il terzo acquisto può arrivare solo così

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Lo spagnolo aveva mostrato di trovarsi bene in coppia con l’ex Chelsea, ma ora che il classe 1999 è recuperato tocca a lui occupare la posizione in attacco. Non solo qui, però, avverranno i cambi. Nel reparto difensivo non si vedrà Kumbulla e al suo posto giocherà Mancini che era squalificato nella gara contro lo Spezia. In porta il solito Rui Patricio, mentre il centrocampo a cinque sarà composto dai soliti Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan e Vina.

L’Atalanta, invece, non recupera ancora Gosens e quindi al suo posto ci sarà Maehle, così come Zappacosta sostituirà Hateboer. Dietro l’unica punta Zapata Ilicic e Pasalic sembrano in svantaggio rispetto a Pessina e Malinovskyi. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Roma:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo Abraham. All. Mourinho.