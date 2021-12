Calciomercato Roma, nome nuovo per Pinto | Prezzo già fissato

La lunga lista di calciatori per rinforzare la rosa di Mourinho ha un nuovo nome. Il giocatore è in rottura con il club e potrebbe diventare una pista calda del calciomercato Roma

Manca solo un ultimo appuntamento prima della sosta per le festività natalizie con la Roma che aspetta la Sampdoria all’Olimpico. Il match con i blucerchiati è fondamentale per chiudere il 2021 ad una distanza soddisfacente dal quarto posto che significa Champions League. La prima partita dell’anno nuovo, poi, ci sarà il 6 gennaio, a San Siro con il Milan, ma prima c’è un appuntamento ancora più importante che tutti stanno aspettando. Il 3 dello stesso mese, infatti, apre la finestra del calciomercato invernale che si preannuncia rovente per la Roma.

Mourinho, infatti, ha chiesto a Tiago Pinto e ai Friedkin alcuni rinforzi per migliorare la rosa, soprattutto dove ci sono lacune. Le zone dove andrà ad agire il g.m. giallorosso sono sicuramente la fascia destra e il centrocampo. In questi reparti la Roma sembra non avere gli uomini giusti per il tecnico portoghese che manda in campo praticamente sempre gli stessi. Il ruolo di terzino destro poi, è problematico a causa della bocciatura di Bryan Reynolds, unico sostituto di ruolo, che spesso ha visto uno dei centrali prendere il suo posto. A centrocampo, invece, la situazione è ben diversa, i sostituti ci sono, ma non piacciono allo Special One che li utilizza molto raramente.

Calciomercato Roma, spunta Tousart per il centrocampo

Per sistemare la situazione nella linea mediana, Tiago Pinto sta monitorando diversi nomi e sulla sua lista ne è apparso uno nuovo. Come riporta Il Romanista, il g.m. della Roma è sulle tracce di Lucas Tousart, centrocampista centrale francese in forza all’Hertha Berlino. La sua situazione è intricata, acquistato due anni fa dal Lione per 21 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2025, ma potrebbe lasciare prima la capitale tedesca. Tousart, infatti, sembra aver perso la maglia da titolare a causa di dissidi interni. Il suo procuratore, Philippe Fiorentino, gli sta cercando una nuova sistemazione e il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni. Questi possono essere versati subito o in obbligo di riscatto in estate, ma comunque la situazione non è facile, a meno che il giocatore non forzi la mano.