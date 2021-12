Calciomercato Roma, maxi scambio in Serie A | C’è anche il mediano

Pinto studia l’affare con un altro club italiano. Dalla trattativa possono arrivare i due rinforzi per la rosa che Mourinho ha chiesto al calciomercato della Roma

Dopo le festività natalizie i giocatori della Roma non sono ancora tornati a Trigoria per gli allenamenti, che riprenderanno il 30 dicembre. Chi non si è fermato in questi giorni, ma anzi, sta lavorando ancora di più è Tiago Pinto che sta preparando la finestra di mercato invernale. Il 3 gennaio, infatti, il g.m. giallorosso entra in scena con il calciomercato della Roma che deve dare a José Mourinho i rinforzi che ha chiesto.

La prima richiesta dell’allenatore portoghese riguarda la fascia destra, dove è previsto l’arrivo di un giocatore. L’eventuale approdo all’ombra del Colosseo permetterebbe a José di far rifiatare uno dei suoi insostituibili, ovvero Rick Karsdorp. L’olandese, infatti, in questa prima metà di campionato ha saltato una gara a causa di squalifica e non ha mai avuto modo di riposare. Le alternative sulle fasce non hanno mai convinto Mourinho e per questo Pinto si sta muovendo sul mercato per un terzino. Un altro reparto da coprire, poi, è il centrocampo dove sono tanti i nomi ultimamente accostati alla Roma come quello di Boubacar Kamara.

Calciomercato Roma, occhi su Thorsby della Samp

Secondo quanto riporta clubdoria46.it, la Roma sta trattando con la Sampdoria per Bartosz Berezynski e Morten Thorsby. Per il primo era già in piedi una trattativa di scambio con Riccardo Calafiori che sarebbe andato in blucerchiato e il polacco in giallorosso. Ultimamente questa opzione sembra allontanarsi con la Samp che potrebbe chiedere circa 10 milioni per lasciar partire il terzino. Per Thorsby alla Roma, invece, è una trattativa più difficile. La strada che porta al centrocampista, che in questa stagione ha già segnato due reti, potrebbe passare per Gonzalo Villar e Carles Perez. I due spagnoli hanno richieste dalla Liga, ma potrebbero essere protagonisti di un maxi scambio con la Sampdoria per portare a Roma sia Thorsby che Berezynski.