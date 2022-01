Domani si aprirà ufficialmente il calciomercato invernale. Data attesa da tutto il calcio europeo, c’è un nuovo scenario che tira in ballo il Barcellona.

Il calcio europeo si prepara alla fatidica data del 3 gennaio. Tra poche ore ci sarà il via libera ufficiale alla sessione invernale, quella di riparazione. In casa giallorossa si attende con ansia la sessione di gennaio, nuovi scenari giungono in quel di Trigoria. Ecco cosa può succedere in casa Barcellona, la volontà del calciatore sembra essere decisiva.

Sempre meno ore separano la Roma dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale. La sessione di trattative di riparazione è attesa con trepidazione da Josè Mourinho e conseguentemente da tutti i tifosi giallorossi. Tutte le attenzioni ora sono incentrate sul responsabile operativo del mercato giallorosso, il general manager Tiago Pinto. Il connazionale dello Special One dovrà essere abilissimo ad equilibrare i movimenti in entrata ed in uscita per regalare al tecnico i rinforzi tanto agognati. Mentre qualche spiraglio inizia ad intravedersi sul fronte cessioni, c’è un nuovo scenario che presenta un rallentamento per il rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Roma, ostacolo Barcellona | Cambia tutto sul mercato

In casa Roma sono stati giudicati insufficienti diversi calciatori dal tecnico lusitano. A centrocampo le bocciature più evidenti sono state quelle di Diawara e Villar, in attesa di un’offerta per la cessione di almeno uno dei due, si guarda anche ai nuovi rinforzi da regalare a Mou. C’è un aggiornamento in casa Barcellona che può complicare i piani sul mercato dei giallorossi.

Parliamo del classe 1999 Riqui Puig, da tempo accostato alla Roma. Rispetto a quanto vi avevamo raccontato poco tempo fa c’è un nuovo aggiornamento. Quest’oggi il giovane ha giocato per la prima volta da titolare, complice una grande emergenza nel centrocampo blaugrana. Ma secondo quanto riportato dal sito Sportsfinding.com il centrocampista è determinato a riconquistare la fiducia del tecnico, Xaxi Hernandez. La volontà del giovane potrebbe essere decisiva, mentre il club catalano aveva dato il benestare alla cessione a gennaio. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa.