Calciomercato Roma, incubo Newcastle | Vogliono anche lui

Ennesimo testa a testa con gli inglesi che sono interessati. Su di lui anche Pinto che lo ha studiato per il calciomercato della Roma

Comincia ad impazzare il calciomercato invernale con la Roma che si avvicina alla sfida con il Milan. L’obiettivo di Mourinho sarebbe avere i primi rinforzi già in questa prima settimana di gennaio, ma con l’evolversi delle trattative sembra molto difficile. Anche quelle più nascoste, infatti, cominciano a venire a galla e nuovi club interessati piombano su giocat0ri che orbitano nella lista di Tiago Pinto. Il gm giallorosso sta cercando di regalare a José i primi giocatori per migliorare la rosa, tra cui sicuramente un centrocampista e un difensore laterale.

Un nome molto caldo per la fascia destra, infatti, è quello di Ainsley Maitland-Niles che da giorni sembra essere molto vicino alla Roma. Un ostacolo per la trattativa, però, è rappresentato dal club di appartenenza, l’Arsenal che si sta dimostrando un vero e proprio osso duro. I Gunners, infatti, stanno facendo muro alle offerte della Roma che è rimasta in attesa di risposte. Per il centrocampo, invece, è salito in auge il nome di Naby Keita, mediano del Liverpool, che ad Anfield non ha mai convinto. Il ventiseienne, arriva per circa 60 milioni sulla sponda rossa del Merseyside, potrebbe lasciare il club visto che non è tra gli intoccabili.

Calciomercato Roma, il Newcastle vuole Azmoun

Come riporta il Daily Mail, il Newcastle è sulle tracce di Sardar Azmoun, attaccante di 27 anni in forza allo Zenit Sanpietroburgo. Quello dell’iraniano è stato uno dei nomi fatti maggiormente a Trigoria per l’attacco. Con il contratto in scadenza questa estate, i Magpies stanno pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo di Eddie Howe. Non solo difesa e centrocampo sono reparti che José Mourinho vorrebbe vedere rinforzati. L’allenatore portoghese, infatti, vorrebbe vedere nuovi giocatori anche in attacco dove le alternative non lo hanno mai convinto. Borja Mayoral, infatti, è dato come partente in questa finestra di mercato e non è mai riuscito a stregare il tecnico di Setubal. Stesso destino anche per Eldor Shomurodov, che però, non dovrebbe lasciare Trigoria nell’immediato essendo arrivato in estate.