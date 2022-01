Calciomercato Roma, due regali per la Juve | L’annuncio di Mou

Lo Special One fa un annuncio importante in vista della sfida di domenica. Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo.

La sconfitta di questa sera contro il Milan pesa sotto tanti punti di vista. Quello morale, quello della classifica, ma soprattutto come un macigno pesa sulle assenze in vista della partita di domenica pomeriggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

L’allenatore portoghese non è soddisfatto sicuramente della prestazione che la squadra ha offerto questa sera a San Siro, ma non è piaciuta nemmeno la direzione arbitrale del direttore di gara Chiffi. Intanto lo Special One pensa al futuro e proprio in vista della partita di domenica contro i bianconeri potrebbe avere due nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, due regali per Mourinho

Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Noi siamo dove siamo per la nostra qualità e in più tutti gli episodi arbitrali che abbiamo avuto. Siamo una squadra di media qualità che potrebbe avere 3-4-5-6-7 punti in più ma siamo lì”, ha detto commentando la posizione in classifica dei giallorossi. “Se guardo il secondo gol e il quarto, sono situazione chiare. Da una tua occasione crei poi il contropiede avversario. Poi i passaggi sbagliati, un’uscita sbagliata, troppi errori, ma non ho visto problemi di organizzazione”, ha aggiunto.

Infine sul mercato, arriva un annuncio: “Usciamo con zero punti ma quando esco da qui inizio a pensare alla prossima partita. Sarà dura, abbiamo difficoltà (assenze pesanti, ndr) e cercheremo di migliorare la rosa in questo mercato. Vediamo se è possibile concludere le trattative prima della sfida con la Juve, anche se non si alleneranno con noi. Abbiamo queste difficoltà”. Tiago Pinto in questo momento sta per chiudere le trattative con Maitland-Niles con l’Arsenal e Sergio Oliveira con il Porto. Su quest’ultimo vi abbiamo svelato oggi le cifre dell’affare.