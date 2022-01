Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Le visite mediche sono state fissate, la trattativa per i giallorossi può considerarsi sfumata sul nascere.

La Roma è uscita sconfitta dal primo big match del 2022. Il 3-1 rimediato a San Siro contro il Milan ha mostrato nuovamente evidenti passi indietro per la squadra di Josè Mourinho. In attesa del prossimo delicatissimo match, in casa contro la Juve, tante attenzioni si riversano sul calciomercato di riparazione.

I giallorossi iniziano il nuovo anno con un passo falso in quel di San Siro. Il Milan si è imposto per 3-1 sulla squadra di Josè Mourinho, giallorossi troppo leggeri ad inizio gara e arbitraggio che ha messo del suo anche in questo big match. L’ennesima sconfitta stagionale porta a guardare con insistenza alla sessione di mercato invernale, aperta ufficialmente da appena tre giorni, mentre si attendono i primi rinforzi per la squadra giallorossa c’è un nuovo ribaltone che non farà contento Tiago Pinto, le ultime sulla trattativa sfumata in Serie A.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Milan smascherato | Mou sgancia la bomba

Calciomercato Roma, visite mediche fissate | Trattativa sfumata

Il general manager dei giallorossi è completamente immerso nella sessione di mercato invernale. Il portoghese lavora senza sosta sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Per quanto riguarda i movimenti in uscita c’è un un nuovo annuncio che complica i piani del responsabile di mercato della Roma, la trattativa è sfumata sul nascere.

Sul fronte cessioni il nome più caldo a centrocampo è quello di Gonzalo Villar. Il giovane spagnolo è passato nell’arco di una stagione da rivelazione a sorpresa ad esubero nella rosa. Mourinho gli ha concesso sempre meno spazio, l’addio a gennaio appare scontato. Sullo sfondo rimangono diverse ipotesi in Liga, mentre una pista italiana può essere depennata dalla lista. Come la nostra redazione vi aveva anticipato, la Sampdoria stava cercando disperatamente rinforzi sulla mediana dopo l’addio di Adrien Silva. Anche lo spagnolo tra i papabili, ma ora arriva l’annunci oche cambia tutto. Nel club blucerchiato arriverà per sei mesi Tomas Rincon. Domani sono previste le visite mediche per il centrocampista ormai ex Torino.