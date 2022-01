Calciomercato Roma, affare Sergio Oliveira: l’annuncio di Conceiçao

Il tecnico ha annunciato che non vorrebbe privarsi del giocatore che è al centro dei progetti del calciomercato invernale della Roma

Solo carbone nella calza della Roma dopo la partita contro il Milan. Al San Siro, gli uomini di Mourinho sono usciti sconfitti dal campo di gioco, dove i rossoneri hanno vinto 3-1. Una sfida combattuta che finisce tra le polemiche, con alcune decisioni arbitrali che hanno indirizzato la gara verso una vittoria di Ibrahimovic e compagni. Nonostante questo, però, a pesare sono stati anche alcuni errori individuali come quelli di Ibanez al 17′ che ha portato alla rete di Junior Messias.

Nel secondo tempo della partita con il Milan, poi, è stato espulso anche Rick Karsdorp per un intervento in ritardo su Theo Hernandez. Un rosso che pesa e che potrebbe lasciare sguarnito il ruolo in vista della Juve, anche se Pinto può accorrere in aiuto. Il general manager, infatti, oggi ha consegnato in lega il contratto di Ainsley Maitland Nile che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. In caso la forma del giocatore fosse sufficiente Mourinho potrebbe azzardare e schierarlo contro i bianconeri. Lo scenario, però, è piuttosto improbabile perché l’esterno inglese non conosce né i compagni, né gli schemi di gioco.

Calciomercato Roma, Conceiçao parla delle cessioni

Tiago Pinto ha pronto anche un altro colpo in canna per questi primi giorni di calciomercato invernale della Roma. Il gm portoghese sta trattando con il Porto per l’acquisto di Sergio Oliveria, centrocampista di 29 anni. Il mediano classe ’92 è il rinforzo che Mourinho chiede per rinforzare le linee in mezzo al campo, dove le alternative a disposizione non hanno mai convinto. Gli unici ad essere scesi in campo con continuità, infatti, sono Bryan Cristante, Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, con Diawara, Darboe e Villar relegati spesso in panchina.

Proprio la partenza del centrocampista interessa all’allenatore del Porto, Sergio Conceiçao. Il tecnico del club portoghese ha parlato alla vigilia della sfida con l’Estoril, valida per la diciassettesima giornata di Liga Bwin. Parlando delle cessioni che il club deve affrontare, Conceiçao ha affermato: “Ho molta fiducia in un presidente che ha 63 titoli calcistici per quanto riguarda la composizione della rosa, tra cessioni e acquisti della squadra“.