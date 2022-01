Calciomercato Roma, doppio ostacolo | Slitta tutto

La Roma dopo Maitland-Niles vuole chiudere un altro arrivo, per farlo però dovrà superare alcuni ostacoli.

Tiago Pinto intanto contrinua ad avere molte trattative aperte su più tavoli, anche se la situazione sul calciomercato rimane molto difficile.

Continua a lavorare senza sosta il general manager giallorosso, che nonostante le tantissime difficoltà economiche di tutti i club europei, compreso quello capitolino, vuole provare a centrare gli acquisti con un budget ridotto al minimo e con altre cessioni (tante) tutte da completare. Nulla da fare per il doppio colpo prima della sfida Roma-Juventus di domenica pomeriggio. Di seguito i motivi del mancato immediato arrivo del secondo acquisto in entrata.

Calciomercato Roma, intoppo per Sergio Oliveria

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la trasmissione di calciomercato di Sky Sport, ci sarebbero dei piccoli problemi per l’arrivo immediato di Sergio Oliveira. Nulla di cui preoccuparsi, ma la situazione non tra i due club non si è ancora del tutto sbloccata. Infatti la Roma starebbe aspettando il via libera definitivo dal Porto. Il presidente del club lusitano aveva promesso al calciatore che avrebbe dato l’ok per la sua cessione in caso di offerte importanti, nonostante al momento l’allenatore Sergio Conceicao non è d’accordo.

Non è soltanto il tecnico a non essere d’accordo per la cessione del centrocampista, infatti anche i tifosi sono letteralmente infuriati per una sua possibile partenza, visto che Oliveira è considerato un simbolo per il club portoghese. Servirà dunque pazienza e calma, per un colpo che non arriverà prima della prossima settimana.